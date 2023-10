O estado do Acre vem ganhando destaque no cenário da moda brasileira, isso porque os talentos acreanos estão em alta neste mercado. Exemplo é a Top Model Acreana Sheynna Gabriely de Souza Dobbins,16 anos , natural do município de Sena Madureira, interior do estado, que recentemente vem realizando trabalhos a nível nacional para grandes marcas, consequentemente ganhando espaço na mídia especializada do seguimento.

A jovem foi descoberta pelo Scouter e diretor da agência Top Model Agency Acre, Sidney Lins em um concurso de beleza realizado em seu município de origem. Convidada por Sidney a seguir carreira profissional a modelo já participou de diversos concursos a nível nacional. Recentemente a modelo venceu a edição do Miss Teen Global Beauty Acre, concurso esse que elege garotas com perfil teen para a fase nacional.

Após se destacar a nível de estado, Sheynna Gabriely foi convidada por algumas agências de modelos do pais, mas optou por assinar contrato com a WAY MODEL de São Paulo, empresa que cuida da carreira de várias celebridades como de Shasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa. Agenciada pela WAY MODEL a jovem já desfilou na última edição do São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do Brasil, chamando atenção dos especialistas na área por sua beleza típica da mulher amazônida.

Recentemente a modelo foi destaque na renomada revista Marie Claire Brasil e segue realizando diversos trabalhos e assinado artigos do seguimento para a mídia especializada.

Com a carreira em ascensão, a jovem de Sena Madureira em breve assinará um contrato com a agência City Models, em Paris, na França. Feliz com o sucesso, a top model comemora o momento lembrando de seu lugar de origem. “Deixo aqui um grande abraço para todos da minha cidade, torçam por mim e pelo meu sucesso pois represento não só estado do Acre mais também o meu município que amo de paixão”, disse

