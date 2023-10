Assim que o marido, um oficial da PMAC, se aposentou, ela o incentivou para a mudança em João Pessoa, em busca de qualidade de vida

A acreana Maria do Livramento Brito, de 49 anos, foi encontrada por uma bala perdida na noite de quinta-feira (11), na Orla de Cabo Branco, em João Pessoa (PB), fugia da violência em Rio Branco, no Acre, onde morava antes de se mudar com o marido para Paraíba. Ela morava em João Pessoa fazia cerca de um ano.

Uma segunda pessoa também morreu no local e outras duas pessoas também saíram feridas.

A morte da acreana se deu após uma troca de tiros no principal ponto turísticos da capital paraibana. Maria do Livramento, aos 49 anos, costumava fazer caminhadas por ali todas nas noites, em companhia do marido, um oficial aposentado da Polícia Militar do Acre.

De acordo com a Polícia Militar da Paraíba, o tiroteio foi iniciado entre 19h30 e 20h (horário local), quando um grupo de pessoas que percorria a orla foi abordado por dois assaltantes. Dentro deste grupo, dois indivíduos eram policiais do Rio Grande do Norte, que responderam à abordagem com uma intensa troca de tiros, conforme relato do Major Bruno, do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTur).

Os suspeitos, também procedentes do Rio Grande do Norte, foram detidos, sendo que um deles, com histórico de tráfico de drogas, foi levado ao Hospital de Trauma. Uma mulher, atingida na região das nádegas, foi prontamente atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma, sem risco de vida segundo os socorristas.

Por Tião Maia ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram