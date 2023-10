Verdão entra de vez na briga por atacante do Flamengo e está disposto a pagar R$ 2 milhões por mês, para contar com o jogador

O Palmeiras entrou de vez na briga pelo atacante Bruno Henrique. O jogador, que vive um impasse na renovação com o Flamengo, recebeu uma oferta de R$ 2 milhões de salário e três anos de vínculo para jogar no Verdão. A informação foi dada primeiramente pela “Coluna do Fla”.

Craque argentino pode ficar até quatro meses sem entrar em campo e voltaram rumores sobre retorno para Barcelona

Pedro Caixinha, técnico do Massa Bruta, foi direto ao falar sobre os objetivos da equipe no cenário nacional

Nesta quarta-feira (11), o Jogada10 noticiou que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, conversaram com o agente do atacante para uma possível renovação. Contudo, as conversas não avançaram visto que o jogador está valorizado.

Palmeiras faz oferta por Bruno Henrique – Foto: Wagner Meier/Getty Images

A retomada das conversas não trouxe uma novidade concreta para a transação a favor do Flamengo. Até o momento, não há qualquer acordo financeiro ou tempo para um possível novo contrato. No entanto, a diretoria rubro-negra acredita que a conversa foi positiva por conta da reaproximação e da confiança em um acordo.

Por sua vez, o Palmeiras trata a contratação de Bruno Henrique como uma das grandes prioridades para a próxima temporada. Afinal, após a lesão de Dudu, a busca por um jogador que atue pelas pontas acabou sendo intensificada. O Verdão conta no elenco com Artur, Luis Guilherme, Kevin e Breno Lopes como opções para o setor, que chegou a ter o lateral Mayke improvisado.

Aliás, com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique tem 214 jogos, 86 gols e 11 títulos. O jogador já ergueu a taça de duas Libertadores, dois Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram