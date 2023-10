Processo seletivo visa selecionar profissionais graduados e servidores efetivos para atuarem como apoio técnico e coordenadores na incubadora e laboratórios maker

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou edital para selecionar bolsistas para atuarem nas funções de coordenador e apoio técnico na incubadora, seus núcleos e nos laboratórios Makers. As vagas são destinadas a servidores efetivos do Ifac e profissionais externos graduados em áreas afins, que tenham interesse em desenvolver projetos de inovação e apoiar as empresas incubadas. As bolsas variam de R$ 770 a R$ 3.250, conforme a modalidade e a carga horária. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet até o dia 05 de novembro.

Acesse a chamada pública: https://editais.ifac.edu.br/quero-trabalhar-no-ifac/edital/777/arquivos/

Para concorrer à bolsa de especialista visitante, o candidato não deve possuir vínculo empregatício e deve ser graduado em Administração, Logística, Economia, Marketing, Contabilidade ou Recursos Humanos e afins. Além disso, é necessário que o candidato à bolsa disponha de 40 horas semanais para atuar nas atividades dos ambientes de inovação. São duas vagas para especialista visitante no Campus Rio Branco e a bolsa é no valor de R$ 3.250,00.

Já para concorrer à bolsa de coordenador, é necessário que o candidato seja servidor efetivo lotado no campus de origem da vaga apresentada e disponha de 10 a 20 horas semanais para atuar nas atividades. As vagas de coordenador são para os campi Rio Branco, Baixada do Sol, Xapuri, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. O valor da bolsa é de R$ 770,00.

O processo seletivo, coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Ifac (Proinp), será realizado em duas etapas: 1) Análise Curricular (Eliminatória e Classificatória) e 2) Entrevista (Eliminatória e Classificatória).

O candidato aprovado no processo seletivo deverá iniciar suas atividades a partir de 08 de novembro de 2023.

Ambientes de inovação no Ifac – A Incubac é um órgão vinculado ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Ifac, voltado para o estímulo à criação e desenvolvimento de novos negócios geradores de Impacto social e/ou ambiental, com produtos/serviços inovadores que tenham diferenciais competitivos e que possam promover o desenvolvimento regional.

Os laboratórios Makers são ambientes colaborativos, facilitadores de projeção, produção e consolidação de produtos, por meio da formação complementar em áreas compatíveis, em seus aspectos técnicos, com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão oferecidas pelo Ifac. Trata-se de um espaço para a realização de eventos, minicursos e palestras, além de ter projetos com foco na solução de problemas para o desenvolvimento local.

Por Assessoria

