O governador do Acre, Gladson Cameli, se encontrou nesta segunda-feira, 9, no Palácio Rio Branco, com Rodrigo Mota, representante no Brasil da Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA). O objetivo do encontro foi explorar áreas potenciais de cooperação e identificar oportunidades de investimento que promovam o desenvolvimento econômico do estado.

Durante o encontro foram discutidos diversos tópicos relacionados ao crescimento econômico e à promoção de empregos no estado.

Rodrigo Mota, que já havia visitado o Acre há oito anos, apresentou a USTDA como uma agência independente que opera com recursos provenientes do Congresso dos Estados Unidos. A agência se dedica a fornecer recursos financeiros para projetos de infraestrutura em países parceiros, incluindo o Brasil, com um foco específico em quatro setores estratégicos: transporte, energia, tecnologia da informação e médico hospitalar.

Mota enfatizou a importância de estabelecer parcerias que beneficiem ambos os lados, com o financiamento do projeto de desenvolvimento beneficiando parcerias com os Estados Unidos.

“É um prazer estar de volta ao Acre depois de tanto tempo, porque nós vemos grandes oportunidades aqui. Já realizamos uma parceria uma vez no Projeto Floresta Digital e tivemos hoje uma reunião excelente, onde tomamos nota das propostas para avançar”, conta.

O governador Gladson Cameli destacou os desafios e oportunidades que o Acre enfrenta atualmente. Ele mencionou a importância de investimentos que gerem emprego e renda, ao mesmo tempo em que promovem a preservação ambiental, especialmente considerando as oportunidades de mercado apor meio do Peru.

Cameli também ressaltou os atrativos naturais do estado, como a Serra do Divisor e os festivais indígenas, que podem servir como chamarizes para investimentos. No entanto, ele mencionou que o estado enfrenta desafios relacionados à infraestrutura digital, além de mencionar a privatização de áreas de saneamento como um tema relevante.

“O desafio do Acre hoje é um potencial de investimentos que gerem emprego e renda aliados à preservação ambiental, tendo em vista o mercado que podemos conquistar pelo Pacífico, por meio do Peru. O estado hoje possui uma infraestrutura já organizada que precisamos aproveitar para dar vazão a novos projetos de desenvolvimento”, destacou o governador.

Como resultado da reunião, o governo do Acre se comprometeu a listar projetos prioritários que podem ser apresentados à USTDA. Esses projetos visam impulsionar o desenvolvimento econômico do estado, aproveitando a infraestrutura já existente e buscando novas oportunidades de investimento.

A USTDA desempenha um papel crucial no apoio a empresas dos Estados Unidos na exportação de bens e serviços para projetos de infraestrutura em economias emergentes. A agência financia estudos de viabilidade, assistência técnica e projetos-piloto que promovem o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável em países parceiros.

Assurbanípal Mesquita, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) do Acre, desempenhou um papel fundamental na organização deste importante encontro. Sua atuação como realizador do evento evidenciou seu comprometimento com o desenvolvimento econômico do estado, destacando as áreas potenciais de cooperação com a USTDA.

A iniciativa de reunir representantes-chave do governo e o representante da agência estadunidense demonstra o esforço conjunto para explorar oportunidades que impulsionarão a economia do Acre e beneficiarão a população local.

“Tratamos de diversas demandas como o saneamento, as questões dos aeródromos e agora vamos em busca de dar encaminhamentos. É uma grande oportunidade que não podemos perder”, comentou o secretário.

Além do governador Gladson Cameli e de Rodrigo Mota, participaram da reunião o secretário adjunto da Fazenda, Clóvis Gomes; o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão; e o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes.

A expectativa é que essa colaboração com a USTDA abra portas para novas oportunidades de investimento e crescimento econômico no Acre.

Por Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

