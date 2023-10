Entidade anuncia, de forma oficial, que decisão será às 17h, do dia 4 de novembro, em jogo único, no Maracanã

A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (9), o horário oficial da final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Neste sentido, o Tricolor entrará em campo às 17h (de Brasília), do dia 4 de novembro (sábado), em jogo único, diante da equipe xeneize, no Maracanã.

Vale destacar que a torcida do clube carioca ficará no Setor Sul do estádio na decisão, algo confirmado pela entidade por meio de um documento oficial. Sendo assim, os torcedores do Boca Juniors ficarão do outro lado do Maracanã, no setor norte. Cada torcida terá direito a 20 mil ingressos nas áreas atrás dos gols.

Além disso, a entidade informou que os jogadores de Fernando Diniz ficarão no banco de reservas do lado direito das cabines. Normalmente, o elenco Tricolor já se posiciona deste lado nos jogos disputados no Maracanã.

Por outro lado, a Conmebol ainda não informou as datas das vendas de ingressos para a grande decisão. Ambas as equipes aguardam a definição da entidade, porém a tendência é que haja uma reunião ao longo da semana para encaminhar os detalhes.

O sonho da Glória Eterna

Depois de avançar em primeiro lugar no Grupo D, que era composto por Sporting Cristal-PER, River Plate-ARG e The Strongest-BOL, o Fluminense eliminou na sequência Argentinos Juniors-ARG, Olímpia-PAR e Internacional, no mata-mata da Copa Libertadores 2023.

O Tricolor garantiu a vaga na final depois de derrotar o Colorado, de virada, em pleno Beira-Rio. Na última quarta-feira (4), Mercado abriu o placar para os donos da casa, porém John Kennedy e Germán Cano deram a vitória à equipe carioca, que busca o título inédito.

