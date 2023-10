De acordo com a PM, Ronyson e outro indivíduo foram abordados quando transitava de moto, e na revista pessoal foi localizada uma arma.

O clima de tensão entre a Polícia Militar e moradores do residencial Orgulho do Madeira ocorreu na tarde desta terça-feira (03), após a morte do Ex-presidiário, Ronyson C. R. M., durante uma abordagem. O fato ocorreu no final da Rua Jesus Cristo no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

A PM diz que Ronyson teria sacado a arma e apontado para a guarnição que reagiu e baleou o suspeito, já os moradores relataram que o disparo aconteceu enquanto o ex-presidiário estava rendido, o que causou revolta na população.

Para conter os ânimos os policias precisaram usar balas de borrachas, spray de pimenta e bombas de efeito moral. Pedras foram atiradas de cima dos prédios contra as viaturas.

Equipes do Samu foram acionadas e fizeram a constatação do óbito do suspeito. Algumas pessoas passaram mal e precisaram de atendimento médico.

Foi realizado o trabalho de perícia e o corpo foi removido pelo rabecão ao IML. Dois indivíduos acabaram sendo presos durante o tumulto e foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes com uma arma apreendida.

