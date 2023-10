Após ser convencido pelo projeto rubro-negro, Tite topa aceita o Flamengo ainda neste ano. Veja quais serão os membros de sua comissão técnica

Tite e Flamengo chegaram a um acordo, e o treinador vai assumir o time carioca neste mês. Segundo o “ge”, restam apenas acertar minúcias do contrato, que será valido até dezembro de 2024, para o clube fazer o anúncio da contratação.

Inicialmente, o principal impasse que distanciou as partes era o início de trabalho ainda em 2023. Assim como afirmou no fim do ano passado, quando deixou a Seleção Brasileira, Tite gostaria de começar um novo desafio apenas no início de 2024. No entanto, o treinador gostou do projeto apresentado pelo Flamengo e entende que é necessário iniciar a nova jornada neste momento, já pensando na próxima temporada.

Para treinar o Flamengo, Tite fez questão de contar com nomes que estiveram ao seu lado na Seleção. São eles: Matheus Bacchi (filho de Tite), César Sampaio e Cléber Xavier. Além deles, Fábio Mahseredjian, preparador físico, também irá para o Rubro-Negro.

Troca de Sampaoli por Tite

Aliás, vale destacar que, em um primeiro momento, a escolha da diretoria do Flamengo era demitir Jorge Sampaoli apenas quando houvesse o acerto com Tite. Afinal, o departamento de futebol rubro-negro não via com bons olhos a ideia de trabalhar com um interino, que seria Mário Jorge. Entretanto, na eminência da saída do argentino e com Tite ainda com detalhes para acertar, a cúpula da Gávea topou subir Mário para o time principal.

Com ele, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, no Maracanã. Aliás, mesmo se Tite for anunciado ainda nesta semana, o time carioca irá enfrentar o Corinthians em São Paulo, no sábado, com o técnico interino.

