Motorista perde controle de veículo após pneu traseiro estourar e acaba capotando no interior do Acre

O motorista Natanael Vieira, 48 anos, ficou ferido após perder o controle do próprio carro e capotar no início da tarde deste sábado (30), entre as Vilas do Incra e do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Natanael trafegava sozinho no sentido Vila do Incra/Vila do V, em um carro modelo Renault/Logan, perdeu o controle da direção do carro após um pneu traseiro estourar.

Com o automóvel desgoverno, o motorista não conseguiu mantê-lo na pista e capotou às margens da estrada.

Após o acidente, o motorista recebeu ajuda de populares que passavam pela estrada e acionaram uma ambulância e as autoridades do trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, para dar os primeiros atendimentos a vítima e, depois de estabilizar o quadro clínico do motorista, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com suspeita de fratura nas costas e escoriações no braço esquerdo.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos periciais. o carro foi removido por um guincho até a casa do proprietário do veículo.

Por Alexandre Lima

