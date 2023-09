A fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17 vai ter mais dois jogos nesta sexta, 1º, a partir das 14h45, no Florestão. O Santa Cruz joga contra o Vasco na primeira partida e no segundo confronto o Rio Branco enfrenta o Independência.

Santa muito favorito

O Santa Cruz entra em campo contra o Vasco com total favoritismo. A equipe do técnico Léo Raches vem apresentando um futebol consistente e ainda terá a reestreia do zagueiro Thiago.

Clássico equilibrado

Rio Branco e Independência devem fazer um clássico equilibrado. Os dois times realizaram campanhas parecidas na primeira fase do torneio.

Sem vantagem

As equipes entram para os jogos das quartas sem vantagem e por isso em caso de empate, os classificados vão ser definidos nas cobranças de penalidades.

Por PHD Esporte Club

Foto Talison Gomes

