Os pagamentos de setembro do programa Bolsa Família devem começar na segunda quinzena do mês. O calendário prevê que os pagamentos serão iniciados no dia 18 de setembro e concluídos no dia 29. Os valores são pagos de acordo com o final do número NIS de cada beneficiário.

Veja abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em setembro:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro

O Bolsa Família é composto por seis benefícios diferentes, dependendo da situação de cada beneficiário:

1-Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 (valor per capita pago a cada pessoa da família);

2-Benefício Complementar (BCO): valor adicional pago para as famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600, garantindo que cada família receba no mínimo esse valor;

3-Benefício Primeira Infância (BPI): extra de R$ 150 pago por cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos;

4-Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos;

5-Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): extra de R$ 50 a cada membro da família que tenha até sete meses incompletos (nutriz). As transferências terão início em setembro;

6-Benefício Extraordinário de Transição (BET): válido para casos específicos, para garantir que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior

7-(Auxílio Brasil). Será pago até maio de 2025.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e de educação, como exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, realização do acompanhamento pré-natal para gestantes, acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até sete anos e acompanhamento do calendário nacional de vacinação.

Ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do Bolsa Família.

Por UOL

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram