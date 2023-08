Derrota na Argentina por 2 a 1 tira o líder do Brasileirão nas quartas de final do torneio

O Botafogo está eliminado da Sul-Americana. O Glorioso não fez um grande jogo no Estádio Florencio Sola, em Banfield, e perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (30). Nicolás Fernández, com um gol em cada tempo, foi o grande carrasco dos brasileiros e acabou com uma invencibilidade de 19 partidas do clube carioca na temporada. Além disso, o goleiro Bologna, contra, foi o responsável pelo gol de honra do Botafogo.

Com o empate no jogo de ida, o Botafogo precisava de uma vitória simples para se garantir na semifinal pela primeira vez em 30 anos. No entanto, o Glorioso agora aposta todas as suas fichas da temporada na disputa do Campeonato Brasileiro. Líder isolado da competição, o time comandado pelo técnico Bruno Lage terá o clássico com o Flamengo no próximo sábado (2), e pode dar um grande passo rumo ao título nacional em caso de vitória.

Além disso, foi a primeira vitória do Defensa y Justicia na história do confronto diante do Botafgo. Antes, foram duas vitórias dos brasileiros e o empate na partida de ida na semana passada.

O jogo

O Botafogo não teve uma grande atuação nos primeiros 45 minutos, mas conseguiu um gol no último lance da primeira etapa que deixou o clube vivo na briga pela classificação. O Defensa y Justicia abriu o placar aos 14 minutos com o centroavante Nicolás Fernandez, após falha de Di Plácido na jogada. O Glorioso, por sua vez, conseguiu responder com uma boa finalização de Marçal, defendida por Bologna. No entanto, Lucas Fernandes cobrou falta aos 47 minutos, a bola acertou a trave, bate em Bologna e pega um efeito para dentro do gol. Após análise do VAR, o gol foi confirmado e as equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1.

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado e ambas equipes criaram chances de perigo. No entanto, o Botafogo caiu de rendimento após algumas alterações na equipe e deu alguns espaços para os contra-ataques do Defensa y Justicia. Assim, o Fogão apostou suas fichas nas intervenções de Gatito Fernández para evitar o segundo gol dos argentinos. No entanto, o goleiro não conseguiu evitar o segundo gol de Nicolás Fernández, aos 26 minutos, em uma falha defensiva do Botafogo em jogada de bola aérea. Assim, os donos da casa conseguiram controlar as ações na reta final, criaram outras chances, e saíram de campo com a classificação.

