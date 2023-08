Em uma era onde smartphones verificam fatos em quizzes de bar e noites de trivia, uma pergunta recentemente acendeu um debate celestial: quantas Terras cabem no Sol? A sabedoria popular sugere que um impressionante total de 1,3 milhão de Terras cabem no Sol, a fornalha ardente que é a âncora do nosso sistema solar. No entanto, esse número pode não ser tão exato.

Tradicionalmente, essa figura astronômica vem de uma simples divisão de volume. Calculamos o volume do Sol como 1,412 x 10^18 km³ e dividimos pelo volume da Terra, que é 1,083 x 10^12 km³, chegando ao tão divulgado número de 1,3 milhão. Mas e se estivéssemos abordando essa questão galáctica de maneira errada?

Surge Nick Lucid, um Youtuber com um talento para se aprofundar nos mistérios do universo. Em um vídeo apropriadamente intitulado “Provei que 1.300.000 Terras NÃO cabem no Sol“, Lucid nos leva por uma jornada através de matemática e codificação para revelar que, quando tratamos as Terras como esferas sólidas e não como entidades líquidas, o número cai drasticamente. Para os céticos e amantes de números, Lucid não para no teórico. Ele também valida suas descobertas através de uma simulação codificada e a compara com um modelo do mundo real.

Então, qual é o número final? Segundo Lucid, se considerarmos uma densidade de empacotamento realista — basicamente, contabilizando os espaços vazios entre cada Terra — o número total de Terras que caberia no Sol é um ainda surpreendente, mas menos exorbitante, 932.884 Terras. Com uma densidade de empacotamento de 72,03%, as descobertas de Lucid não são apenas um fato curioso; elas são um verdadeiro ajuste de contas astronômico.

Por que isso importa? Primeiramente, a descoberta lança uma nova luz — literalmente — na verdadeira escala dos corpos celestes. Derruba um mito aceito de forma acrítica e nos lembra que o universo nem sempre é como aparece nas figuras e equações que há muito aceitamos. Além disso, a diferença no cálculo reforça a importância de continuamente desafiar o que pensamos que sabemos, um pilar do questionamento científico.

Mas as implicações vão além de correções numéricas ou vitórias em trivia de bar. Elas nos lembram que perguntas aparentemente simples como “quantas Terras cabem no Sol” podem ter respostas complexas, exigindo um segundo olhar até mesmo nos fatos que consideramos garantidos. No grande esquema das coisas, embora a Terra possa ser um mero ponto em comparação com o tamanho avassalador do Sol, entender as escalas envolvidas nos ajuda a entender melhor nosso lugar no cosmos.

Por Lucas R. Misterios do Mundo

