O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, está se preparando para participar de um evento de grande importância que reúne empresários do Brasil e dos Estados Unidos. O encontro, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), organização internacional que reúne executivos de variados setores, será realizado em Washington, D.C., capital norte-americana, de 31 de agosto a 2 de setembro.



Cameli terá um papel crucial no evento, destacando as potencialidades econômicas e as oportunidades de investimento que o estado oferece. Com uma abordagem centrada no desenvolvimento sustentável, o governador pretende atrair investidores interessados em contribuir para o crescimento econômico da região, enquanto respeitam e protegem o meio ambiente.

O Acre tem se destacado nos últimos anos no setor do agronegócio, mantendo um equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. A localização estratégica do estado e sua capacidade de exportação ampliada tornam-no uma escolha atraente para investidores interessados em expandir suas operações. O evento é uma grande oportunidade de atração de negócios no coração da região amazônica.

Gladson Cameli será um dos 11 governadores brasileiros presentes no evento, e terá a oportunidade de participar de painéis de discussão sobre questões relevantes para o desenvolvimento dos estados e municípios. No dia 1º de setembro, o gestor estará presente no painel intitulado “Oportunidades de financiamento de infraestrutura e serviços públicos nos estados e municípios”, em que compartilhará suas ideias e visões.



No discurso que pretende apresentar a todos os presentes, o governador ressaltou a importância desse tipo de encontro para estabelecer relações mais próximas com empresas e instituições que possam colaborar com o desenvolvimento do estado, gerando emprego e renda para a população local.

O evento também representa uma oportunidade para Cameli reforçar a imagem do Acre como um estado comprometido com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais, enquanto promove oportunidades de crescimento econômico e investimentos para o futuro.

“Esse tipo de encontro possibilita estreitar relações com empresas e instituições que podem colaborar no desenvolvimento do nosso estado, proporcionando mais emprego e renda” disse o governador.

Numa época de desafios ambientais e econômicos sendo discutidos globalmente, a participação ativa do governador Gladson Cameli em eventos como esse demonstra o compromisso do estado em ser parte da solução e contribuir para um desenvolvimento equilibrado e sustentável.

“Quando falamos em cuidar das pessoas, estamos falando em buscar toda parceria possível para que isso se concretize”, afirmou Gladson Cameli.

Sobre o Lide

Fundado no Brasil, em 2003, o Grupo de Líderes Empresariais (Lide) é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente.

