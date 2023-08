Uma confusão na conveniência de um posto de gasolina, localizado na rodovia AC-10, estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, acabou deixando um homem ferido.

Segundo informações, Romério Andrade Gonçalves, de 45 anos, estava em uma bebedeira quando se desentendeu com outra pessoa que estava no estabelecimento e foi agredido com uma cadeira.

O homem recebeu os primeiros atendimentos ainda no local em uma viatura do Samu. Ele teve um traumatismo crânio encefálico leve por conta de uma cadeirada na cabeça, e também foi atingido no tórax.

Romério foi encaminhado ao Pronto-socorro. Seu estado de saúde é estável.

Notícias da Hora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram