O presidente do União Brasil no Acre, senador Alan Rick, empossou as executivas da sigla nos municípios de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano neste sábado, 19.

Em Santa Rosa do Purus, o professor José Augusto assume a presidência. A primeira vice-presidência ficou com o ex vice-prefeito Francisco das Chagas Domingos. Jekson Alencar é o secretário-geral e Hilário Kaxinawá o tesoureiro. A posse ocorreu na Câmara Municipal e contou com a presença do prefeito Tamir Sá (MDB), dos vereadores Marlene Kaxinawá (União), Denis Kaxinawá (União), presidente da Câmara, e Enio Kulina (PSDB).

Em Manoel Urbano, Alan Rick empossou o pastor Marcílio Levi como presidente da executiva municipal, o funcionário público Chiquinho Brasil vice-presidente, Amaury Nogueira tesoureiro, Henrique Nascimento secretário geral e Robério Aguiar presidente da Juventude. Autoridades e lideranças do município também participaram, como os vereadores Cleiton Nogueira (União), Carlinhos (PSD), Charles Brandão (PSD), presidente da Câmara Municipal, Tromba (PSD) e o empresário e produtor rural Macarrão.

“O União Brasil estará nos 22 municípios. Nossas lideranças estão trabalhando, com o apoio de todos os parlamentares e mandatários que compõem a sigla, em prol do povo nos quatro cantos do Acre” – disse Alan Rick.

O senador esteve acompanhado do tesoureiro do União Brasil Acre, Jairo Cassiano, e dos representantes do deputado federal Coronel Ulysses (União), Fábio Silva, e do senador Márcio Bittar (União), Édson Bittar, que preside o PL no Acre.

Assessoria

