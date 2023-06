Governo garante segurança e conforto no Arraial Cultural, no Calçadão da Gameleira

Quadrilhas prontas, músicos afinados e pequenos empreendedores de comidas típicas com todo o gás. Assim vão sendo finalizados os últimos detalhes do Arraial Cultural 2023, realizado pelo governo do Acre no Calçadão da Gameleira, dos dias 27 de junho a 2 de julho.

Para acertar todas as ações da área de segurança, nesta sexta-feira, 23, o diretor de Eventos da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Sérgio Siqueira, reuniu representantes da Polícia Militar do Acre, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) e da Defesa Civil Municipal.

Após a vistoria e o compartilhamento das ações que serão realizadas no espaço do Calçadão da Gameleira, foram acatadas algumas sugestões dos gestores para garantir maior conforto e segurança ao público durante os dias do Arraial Cultural.

“Temos certeza de que nossa festa será a melhor dos últimos tempos. Essas parcerias são fundamentais para que possamos proporcionar à população um espaço seguro e com muita diversão”, conclui Siqueira.

Por Alessandra Machado- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Cristian Raphael/FEM

