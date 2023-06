Jovem aponta arma de brinquedo para policial e é atingido com arma de verdade

A Perícia Oficial da Polícia Civil do Acre (PCAC), responsável por produzir a prova material por meios técnico-científico utilizando as diversas áreas do conhecimento, como criminalística e medicina legal, alcançou um marco impressionante ao obter 100% de acerto em um ensaio de proficiência realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A conquista reforça a competência dos peritos acreanos e o alto padrão de qualidade dos serviços prestados pela instituição.

O ensaio de proficiência é uma avaliação rigorosa conduzida pelo Inmetro, com o objetivo de verificar a habilidade e precisão dos profissionais envolvidos em análises laboratoriais. Por meio desse teste, o Inmetro avalia a capacidade dos peritos em seguir protocolos específicos, executar ensaios com rigor técnico, obter resultados confiáveis e garantir a qualidade dos serviços prestados.

Entre os meses de outubro de 2022 a junho de 2023, o Núcleo Pericial de Química e Toxicologia do Instituto de Análises Forenses (IAF) do Departamento de Polícia Técnico-Científica da PCAC participou da 2ª Rodada do Ensaio de Proficiência em Drogas, do Inmetro. Ao todo, 53 laboratórios do Brasil se inscreveram para a participar do Ensaio de Proficiência (EP).

O EP teve como participantes, os laboratórios forenses oficiais do Brasil, que realizam análises de drogas em amostras brutas. A participação no EP foi restrita a laboratórios de perícia da Polícia Federal, instituições de Polícia Técnico-Científica estaduais, Institutos de Criminalística estaduais, bem como outros laboratórios de perícia oficial responsáveis pela análise de drogas.

De acordo com o delegado-geral, Henrique Maciel, a conquista da Perícia Oficial do Acre é especialmente notável considerando que o ensaio de proficiência abrange diversas áreas de atuação.

“O resultado obtido pela Perícia Oficial do Acre ressalta o investimento em treinamento e capacitação dos profissionais da instituição, bem como a adoção de práticas laboratoriais de alta qualidade. Além disso, demonstra a dedicação e o comprometimento dos peritos acreanos em realizar seu trabalho com excelência e precisão”, declarou Henrique Maciel.

Por Assesoria/ da PPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram