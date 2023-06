Polícia Militar prende grupo criminoso que atuava em ramais de Acrelândia

Militares do 4° Batalhão que atuam em Acrelândia prenderam quatro indivíduos, dentre eles um foragido da justiça, e apreenderam uma arma de fogo na zona rural de Acrelândia.

Os militares receberam denúncia sobre a presença de quatro indivíduos que pretendiam roubar caminhonetes nos ramais do município. Com base nas informações, os militares foram ao local e avistaram os indivíduos que atiraram contra a equipe e se esconderam na vegetação.

Os militares, com apoio da Polícia Cívil, conseguiram realizar diligências em vários locais supostamente usados pelos homens e chegaram aos quatro supostos envolvidos, um deles com mandado de prisão em aberto e apreenderam uma arma de fogo.

Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia de Acrelândia juntamente com a arma de fogo apreendida na ação.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram