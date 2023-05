Bombeiros resgatam vítima de terçadada no interior do Acre

Com o intuito estritamente educativo, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), realiza desde a última quarta-feira, 17, até domingo, 21, em meio ao “Maio Amarelo”, a ação Roda de Conversa com mototaxistas e motoboys . Os municipios contemplados foram Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Xapuri.

A Campanha Nacional “Maio Amarelo” busca a redução nos números de acidentes de trânsito com vítima fatal. Alinhada a tal objetivo, o comando da unidade especializada teve uma conversa orientadora, principalmente com os profissionais que tem como ferramenta de trabalho a motocicleta, visto que cerca de 75% dos sinistros de trânsito com vítima, no Estado, envolvem esse tipo de veículo.

A tenente-coronel Cristiane Soares, comandante do BPTRAN, destacou a importância da operação para a conscientização dos condutores. “Foi uma conversa orientadora, principalmente com os profissionais de transporte remunerados, tendo em vista que eles são as principais vítimas dos sinistros de trânsito com vítima em nosso Estado”, destacou a oficial.

Ao longo do mês de maio, o comando da unidade especializada tem planejado outras operações a serem realizadas na capital e nas demais cidades do interior do Estado. As ações são voltadas, principalmente, para a área educativa, como de conscientização, e também para as fiscalizações de trânsito.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram