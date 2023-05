Vini Jr enumera casos de racismo e lembra que não houve punições

Vini Jr. aponta para grupos de torcedores que gritaram xingamentos racistas para o brasileiro.Vini Jr. aponta para grupos de torcedores que gritaram xingamentos racistas para o brasileiro. JOSE JORDAN/AFP

Em nova manifestação nas redes sociais, o atacante Vinicius Junior postou um compilado em vídeo de casos de racismo sofridos na Espanha com a camisa do Real Madrid, e lembrou que ninguém foi punido desde então pela La Liga ou por autoridades do país.

“O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?”, questionou o jogador.

Na reapresentação no Real Madrid após mais um caso de racismo, no jogo contra o Valencia, Vinicius Junior não escondeu o baque pela forma como foi tratado durante e depois da partida.

Não houve, segundo o Real Madrid, nenhuma fala na direção de deixar o clube ou a Espanha. Vini fez um trabalho de recuperação física, mas a parte emocional é o que se tem mais cuidado agora. Durante a manhã, recebeu uma enxurrada de mensagens, e foi acolhido por todos da equipe.

Há também um movimento de autoridades brasileiras e espanholas para conter o problema. O Itamaraty convocou a embaixadora da Espanha para protestar e ouvir explicações. O Real Madrid já se movimenta na Justiça. E o Valencia diz que vai banir para sempre os torcedores racistas.

No vestiário, Vinicius aparentou estar ainda “desorientado” e recebeu apoio dos companheiros do elenco e do presidente Florentino Perez, com quem se reuniu a portas fechadas para receber todo o respaldo e explicações sobre o que será feito em sua defesa junto à La Liga.

Vinicius Junior se mostrou muito preocupado com a situação que se estabeleceu em relação ao seu comportamento ao longo de toda a temporada no Real Madrid. Mas já deixou claro que não vai parar de contestar os atos que considera racistas e as perseguições dentro e fora de campo.

Confira a postagem na íntegra:

“A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado.

Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão).

As provas estão aí no vídeo. Agora pergunto: quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo pra facilitar: zero. Nenhum pra contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas.

O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?

O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não.

No és fútbol, és inhumano”.

