Em Senador Guiomard, PM prende foragido de Mato Grosso que mantinha esposa em cárcere privado

Três membros de uma mesma família peruana foram presos por policiais do GEFRON, durante ação dos agentes do Grupamento Especializado em Fronteiras que ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 22.

O Pai – homem de nacionalidade peruana, juntamente com esposa e a filha – ambas brasileiras que viajavam em um táxi, foram abordadas na BR-317, nas proximidades da parada do Araxá, quando trafegavam em um taxi lotação.

Durante conversa de rotina, os agentes descobriram que a família estava retornando da cidade de Pucallpa (Peru), trazendo bolsas no taxi que havia sido fretado na cidade de Assis Brasil.

Foi quando os agentes suspeitaram do nervosismo da família e resolveram fazer vistorias nas sacolas. Ao revistar uma das bolsas, encontraram as dez barras de cocaína.

Diante do flagrante após realizar o teste comprovando que seria cloridrato de cocaína, o homem disse que a droga seria entregue no Bairro do Calafate, na capital do Acre, Rio Branco. Ambos foram detidos em flagrante delitos pelo crime de tráfico internacional.

Os três foram presos é encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia, onde seria ouvidos pelo delegado plantonista e possivelmente encaminhados ao presídio na Capital, para o procedimentos da justiça.

Por Alexandre Lima-Alto Acre