Confusão na arquibancada deixa 12 mortos em partida de futebol

Ainda nesta quinta-feira, o Flamengo se pronunciou após tomar conhecimento que Luís Felipe de Castro, um dos apostadores investigados pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, afirmou contar com um atleta do clube para realizar uma operação de manipulação de uma partida para obter lucros em uma aposta. Por meio de nota enviada pelo departamento jurídico, o clube alegou que “não teve conhecimento de qualquer citação, mas afirmou que “está acompanhando a questão e tem todo interesse em que haja uma rigorosa apuração pelos órgãos competentes”.

Na nota, o Flamengo apoiou os atletas do elenco e destacou que “é comum como instrumento de convencimento usar nomes de terceiros”. Nesse caso, o apostador tentava convencer o lateral Kevin Lomónaco, do Bragantino — que já vendera um cartão amarelo ao grupo no Brasileirão de 2022 —, a cometer um pênalti num jogo do Campeonato Paulista. Cerca de R$ 200 mil foram oferecidos ao jogador pelo acordo.

Jogador nega: Nathan, ex-Fluminense e hoje no Grêmio, é citado em investigação sobre manipulação de resultados

Na época do Juventude: Fluminense afasta Vitor Mendes após zagueiro ser citado pelo MP em esquema de apostas

Confira a nota do Flamengo na íntegra:

“O assunto está com o Ministério Público de Goiás. O Flamengo não teve conhecimento de qualquer citação, mas confia plenamente em seus atletas. O clube está acompanhando a questão e tem todo interesse em que haja uma rigorosa apuração pelos órgãos competentes. O clube recentemente promoveu uma palestra para os jogadores com o senador Carlos Portinho, que é uma autoridade no assunto. O Flamengo está sempre fazendo ações educativas e colaborando para que jamais ocorram no clube situações, como as noticiadas. Vale lembrar que é comum como instrumento de convencimento usar nome de terceiros”.

Embora o nome do clube tenha aparecido neste trecho das conversas, o Flamengo não tem nenhum jogador indiciado ou até mesmo citado na investigação da máfia de apostas, feita pelo Ministério Público de Goiás.

Por Diogo Dantas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram