‘Perseguição vai se estender a outros parlamentares’, diz Deltan em manifestação

Valorizando a importância da Agricultura Familiar para a sustentabilidade, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan) e do Programa REM, promoveram o Encontro de Incentivo à Inclusão Produtiva Familiar, que ocorreu neste sábado, 20, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Rio Liberdade, localizado no município de Tarauacá.

O objetivo do evento foi especialmente ouvir os anseios de cooperativas e associações das reservas extrativistas e das florestas estaduais, que são áreas de preservação ambiental geridas pelo Estado. Garantindo deste modo, incentivo à inclusão produtiva no Juruá e a redução do desmatamento em toda a região.

Mais de 205 comunitários estiveram presentes, resultando ao final do encontro na criação de uma comissão formada pelos representantes das associações que elegeram dois pontos focais que monitorarão e acompanharão deliberações estabelecidas no evento.

Programa Rem

O Programa tem como premissa reduzir o desmatamento e apoiar a conservação das florestas. Essas ações incluem atividades de bioeconomia e apoio a povos indígenas, extrativistas e agricultores familiares, incluindo produtos florestais, turismo, artesanato e pecuária sustentável. Essa estratégia expressa o compromisso de destinar 70% dos recursos aos beneficiários finais (indígenas, agricultores, pecuaristas) e 30% a políticas públicas.

O Programa tem demonstrado contribuições fundamentais para a operacionalização das políticas estaduais de meio ambiente e para o fortalecimento das cadeias produtivas associadas à floresta.

O que disseram

“O governo do Acre preocupa-se em garantir desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo que busca oportunizar renda para os pequenos produtores com planejamento estratégico em benefício dessas famílias que vivem da agricultura familiar”.

Cleomilton Rocha, presidente de Associação Agroextrativista do Rio Liberdade

“Foi um evento extremamente produtivo, tivemos como resposta um elevado nível de confiança da comunidade, essa reativação do diálogos entre as comunidades e nós que somos os agentes públicos promotores do desenvolvimento nessa região”.

Roseneide Sena, chefe do Departamento de Gerenciamento de Créditos a Sustentabilidade e Produção da Seplan e coordenadora-geral do Programa REM Acre.

“Momento oportuno de explanar sobre nossos projetos, em seguida realizar oitivas com os produtores, afim de saber se estamos alinhados com as necessidades destes, garantindo recursos para serem direcionados a essas comunidades”.

Diogo Lima, coordenador do Departamento de Produção Familiar da Secretaria Estadual de Agricultura.

Por Aline Querolaine- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Diego Silva/Secom

