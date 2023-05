Coritiba promove reunião com torcidas organizadas, é cobrado e dá explicações

O Athletico recebe o Botafogo às 21h30 desta quarta-feira (17), na Arena da Baixada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023.

O jogo de volta será no dia 31, uma quarta, às 21h30, no Nilton Santos. Um novo sorteio vai definir os duelos das quartas de final.

O Athletico chega embalado por quatro vitórias seguidas. O Botafogo também vive grande momento, tanto que é o líder do Brasileirão.

Na Copa do Brasil, o Furacão vem de uma classificação suada contra o CRB. Já o Bota teve que passar por Sergipe, Brasiliense e Ypiranga-RS.

Athletico x Botafogo terá transmissão da Jovem Pan News 107.1 no rádio e no Youtube – clique aqui. Além disso, você acompanha tudo do futebol paranaense no programa Bate Pronto antes e após os jogos e também de segunda a sexta, das 12h às 14h, na Jovem Pan News 107.1.

