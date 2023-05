Em Sena Madureira, governador Gladson Cameli vistoria obras da nova ponte e do Hospital João Câncio Fernandes

Nesta quarta-feira, 17, o governador Gladson Cameli inspecionou as obras de reconstrução e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Com recursos próprios e de emendas parlamentares, a unidade de saúde está orçada em mais de R$ 12,5 milhões.

“Aqui está mais uma prova do nosso compromisso com a saúde pública do nosso estado. Este hospital será uma referência na região e ajudará a salvar milhares de vidas. Em breve, vamos inaugurá-lo”, pontuou o chefe de Estado.

A nova estrutura é quatro vezes maior que a atual. O hospital contará com 50 leitos de enfermaria, centro cirúrgico, sala de estabilização de pacientes, consultórios médicos, raio-x e setor administrativo, entre outros espaços.



“Sena Madureira é referência de atendimento hospitalar para outros municípios adjacentes. Vale ressaltar que além do prédio, todos os equipamentos já estão garantidos. A expectativa é que a unidade fique pronta nos próximos 180 dias”, enfatizou Pedro Pascoal, secretário de Saúde.

Nova ponte sobre o Rio Iaco está 60% concluída

Cerca de 100 operários trabalham em ritmo intenso na construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco. Dez meses após o início das obras, a estrutura já está 60% finalizada.

Com 232 metros de extensão, incluindo os acessos, a ponte já consumiu 1,2 mil metros cúbicos de concreto e 240 toneladas de aço. Ao todo, os investimentos do Estado somam R$ 45 milhões.

O governador Gladson Cameli vistoriou a obra e lembrou que a estrutura é um antigo sonho da população de Sena Madureira. “Este é mais um compromisso que estamos honrando com a população, que tanto esperou por este momento. Não tenho dúvidas que essa ponte vai facilitar a vida das pessoas, principalmente as que moram no Segundo Distrito, além de trazer mais desenvolvimento ao município”, argumentou.

Atualmente, os trabalhos se concentram na produção das vigas estruturantes. A construção está sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e deve ficar pronta até o fim deste ano.

Por Wesley Moraes- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

