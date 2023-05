Bruno Henrique fica mais perto de trocar o Flamengo por outro gigante do futebol brasileiro

O Athletico deve ter novidades na escalação para o duelo com o Libertad, às 21h de quinta-feira (4), no Defensores del Chaco, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores.

O técnico Paulo Turra deve escalar um quarteto ofensivo com David Terans, Vitor Bueno, Pablo e Vitor Roque. O treinador já havia antecipado essa possibilidade na entrevista após o 2 a 1 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Além disso, o Furacão deve ter Pedro Henrique no lugar de Zé Ivaldo na zaga rubro-negra, segundo informações da repórter Monique Vilela.

Assim, uma provável escalação do Athletico para quinta (4) conta com Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Terans; Vitor Bueno, Pablo e Vitor Roque.

