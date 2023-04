Ivoneide Bernardino participa de reunião para debater segurança nas escolas de Sena Madureira

Albedio Fernandes Honorato, de 22 anos, foi preso suspeito de matar um casal na madrugada desta terça-feira (18) no município de Assis Brasil, no interior do Acre. As vítimas foram identificadas por Gesiane Lima de Castro, de 19 anos, e Manoel dos Santos Lopes, de 23. A suspeita, segundo a Polícia Civil, é de que eles foram estrangulados pelo suspeito, que era amigo de infância de Manoel, após desentendimento. O filho de 4 anos do casal presenciou a morte da mãe e foi uma testemunha chave nas investigações.

A primeira versão do suspeito é de que Gesiane havia traído o marido dela com ele. Contudo, de acordo com o delegado de Polícia Civil do município, Erick Maciel, que conversou com o g1, a história não procede.

“O que a gente apurou é que o autor [Albedio] era amigo do casal, chamou o amigo [Manoel] para beber e houve desentendimento neste deslocamento. E ele matou com as próprias mãos, mas não satisfeito, ele pegou a moto da vítima, foi até a casa da vítima, onde estava a esposa, pegou uma faca, retornou ao local e desferiu uma facada que pegou no rosto”, disse.

O primeiro assassinato aconteceu por volta das 3h da madrugada de terça, a aproximadamente 200 metros de distância da casa da vítima. Ainda de acordo com o delegado, somente o autor do crime estava ingerindo bebida alcoólica e tinha ido na casa da vítima para chamá-lo para beber. Na hora em que saíram para comprar a bebida, ele atacou Manoel.

“Ele brigou com Manoel, talvez aplicou algum golpe, desacordou o Manoel ou matou, sufocou, mas mesmo assim pegou a moto […] A gente acredita que ele não morreu em decorrência do golpe da faca, porque foi rosto e esse corte por si só não seria capaz de causar a morte. Estava escuro e disse que voltou para deixar a faca lá na casa do Manoel para lavar”, complementou.

Por Renato Menezes e Tácita Muniz, g1

