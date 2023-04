Avião de pequeno porte faz pouso de emergência no interior do Acre; Ninguém ficou ferido com gravidade

Um avião monomotor teve que fazer um pouso de emergência no interior do estado do Acre no final da manhã desta terça-feira, 18, após sair da cidade de Santa Rosa do Purus com destino a Manoel Urbano.

Fontes do NH afirmaram que a habilidade do piloto, conhecido como “Carlinhos Piloto”, evitou uma tragédia. Ainda de acordo com as informações, uma hora após sair do aeródromo de Santa Rosa, o avião monomotor começou a apresentar falhas no motor, contudo, prevendo algo pior, o piloto começou a buscar uma área mais segura para fazer um pouso de emergência.

A aeronave, que além do piloto, transportava mais três passageiros, foi pousada no pasto da fazenda Santa Cruz, na região do município de Manoel Urbano. Ninguém ficou ferido com gravidade, apenas o piloto teve um corte na cabeça, mas todos já forma resgatados. Neste momento uma equipe da prefeitura de Manoel Urbano segue de voadeira pelo Rio Purus para buscar as vítimas.

Gleydison Meirelles-Notícias da hora

