Bolsonaro é anunciado em ‘grande evento da direita mundial’ em Lisboa

Uma carreta modelo FH Volvo que saiu do estado de São Paulo sentido Cruzeiro do Sul/Acre, carregada de MDF, tombou na madrugada deste sábado, 08, devido às péssimas condições de trafegabilidade na BR 364.

Com as fortes chuvas na região neste período do ano, a dificuldade é ainda maior devido a visibilidade e os buracos que já não recebem manutenção há meses.

O motorista da carreta, Alexandro Contrim, disse que faz esse percurso há oito anos, e que as condições da BR 364 são uma vergonha.

“A condição da BR é uma vergonha, já faço esse percurso há 8 anos e nunca vi uma melhora, só piora a cada ano, e o Dnit que deveria prestar uma assistência nada é feito. Agora tá aí, meu patrão tem dinheiro para arcar com esse prejuízo, mas e eu? Certamente vou perder meu emprego”, disse o caminhoneiro.

Alexandro teve apenas escoriações leves e disse não ter precisado de assistência médica no local, e que agora é esperar para remoção do caminhão do local e poder voltar para casa.

Willamis França, do Notícias da Hora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram