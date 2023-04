Corinthians inicia Libertadores com vitória sobre Liverpool no Uruguai

Daniel Alves está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, após ter sido acusado por uma jovem de 23 anos de agressão sexual. Bruno Brasil, chef e amigo pessoal do jogador, foi a única pessoa a visitar o lateral no presídio Brians 2, em Barcelona, no último dia de visitas autorizadas, no domingo passado (2). As informações são do jornal Mundo Deportivo.

Brasil foi visto por jornalistas que estavam do lado de fora do presídio e se recusou a

responder a perguntas da imprensa sobre a adaptação do jogador no ambiente prisional.

Divórcio

Joana Sanz decidiu se separar de Daniel Alves, com quem era casada havia quase oito anos, em 15 de março. Em carta divulgada na internet, ela menciona que o ama, mas que ama mais a si mesma. Apesar da separação, a modelo continua a visitar o atleta no presídio, que fica a cerca de 40 km de Barcelona.

r7

