Durante patrulhamento, PM apreende arma de fogo em Rio Branco

Equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreendeu no início da tarde desta terça-feira, 4, uma arma de fogo, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco. Um homem de 31 anos foi preso e um adolescente de 14 anos foi apreendido.

A equipe realizava patrulhamento de rotina, quando realizou abordagem a uma dupla. Com o adolescente foi encontrada uma arma de fogo artesanal, calibre 36, com uma munição intactas. O adulto seria monitorado do Sistema Penitenciário.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

