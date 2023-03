Fatalidade em Sena Madureira Carpinteiro cai de escada e vai a óbito

Uma fatalidade aconteceu no final da tarde do última sábado (25) no Município de Sena Madureira, o carpinteiro conhecido por Leudo, usando uma escada resolveu subir no telhado para trocar uma telha, foi quando a escada escapou e ele veio ao solo, a família ainda tentou presta socorro mais Leudo foi a óbito momentos depois, segundo informações ele teve deslocamento no pescoço devido ao forte impacto ou solo, altura era de aproximadamente três metros.

Leudo era muito conhecido e querido na cidade e residia no Bairro do Bosque , seu enterro irá acontecer neste domingo no cemitério São João Batista.

Por AcreOnline

