COPA SONERE: Atletas de Sena M adureira conquista o titulo no Sub-12, e Quintino Futsal é o grande campeão no Sub-14

O Palmeiras enfrenta o São Bernardo neste sábado (11), em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Esse confronto será entre as duas melhores equipes do torneio, visto que o Alviverde lidera a classificação geral, enquanto o Bernô é o segundo colocado.

Além disso, esse confronto marcará o encontro da melhor defesa com o melhor ataque. Enquanto o Palmeiras sofreu apenas cinco gols nos 12 jogos disputados até agora, o São Bernardo marcou 21 tentos.

Uma das sensações do Paulistão deste ano, o Bernô fez uma campanha surpreendente. Contra os clubes da Série A, o São Bernardo empatou com Bragantino e Santos, e venceu Corinthians e São Paulo. Além disso, contabilizando todas as partidas do Campeonato, foram oito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Apesar disso, um dos grandes destaques do Bernô, o meia Vitinho, não poderá enfrentar o Palmeiras. O jogador teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho e não poderá mais entrar em campo neste Paulistão.

Outro nome sensação no Bernô é o atacante Chrystian Barletta. Sua boa atuação chamou a atenção do Corinthians, que acertou a contratação do jogador após o fim do Paulistão.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentam neste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

r7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram