Goleiro acreano assina contrato com o Internacional e defenderá time no Sub-20

O Palmeiras não fez sua parte na 12ª rodada, mas terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança do grupo D. Neste domingo (5), o Verdão visitou o Guarani, empatou sem gols e dependeu uma derrota do São Bernardo contra o Água Santa para manter a primeira posição e o mando de campo nas quartas de final.

Com o resultado, o Palmeiras manteve a liderança do grupo D com 28 pontos e vai enfrentar o São Bernardo, pelas quartas de final, no Allianz Parque. O Bernô poderia ter assumido a liderança caso vencesse o Água Santa, mas perdeu no Primeiro de Maio e terminou com 26 pontos. Palmeiras e São Bernardo tiveram as duas melhores campanhas da primeira fase dentre todos os grupos.

O Guarani encerra sua participação no Campeonato Paulista com 14 pontos, na lanterna do grupo B, porém confortavelmente longe da zona de rebaixamento. O Bugre só volta a jogar no dia 14 de abril, quando recebe o Avaí pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras entrou em campo com uma mudança no time titular: Giovanni entrou no lugar de Endrick, atuando ao lado de Dudu e Rony. Apesar disso, o Verdão teve dificuldades para furar a defesa do Guarani no primeiro tempo e não saiu do zero. Na melhor oportunidade antes do intervalo, nos acréscimos, Dudu cabeceou firme e Tony fez grande defesa.

Para o segundo tempo, Abel Ferreira desfez a mudança no time titular, colocando Endrick no lugar de Giovanni, mas o panorama do jogo não mudou muito. O Verdão continuou melhor, mas pecou nas finalizações, com destaque para um gol perdido de Raphael Veiga, aos 20 minutos, quando o camisa 23 finalizou livre na área, mas mandou a bola ao lado do gol de Tony.

