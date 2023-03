Criança de 1 ano é levada à UPA após afogamento em Rio Branco

São cumpridos mandandos contra assentados e não assentados do Polo Antônio de Holanda, no Bujari

A Polícia Federal, com apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Polícia Civil, deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação Terra Solta com a finalidade de investigar diversos crimes, envolvendo assentados e não assentados do Polo Antônio de Holanda, na cidade de Bujari.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, três medidas cautelares de proibição de acesso e frequência à área de Reserva Legal e um mandado judicial de suspensão de atividades de pessoa jurídica.

A investigação foi iniciada a partir de denúncias do Incra, que apontaram indícios de invasão, loteamento e comércio de área no interior da Reserva Legal. Os danos ambientais foram estimados pela perícia em mais de R$ 8 milhões de reais e deverão ser objeto de ressarcimento.

Em razão dos fatos apurados, os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, invasão de terras públicas da União, desmatamento e falsidade ideológica, entre outros delitos, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

A Operação Terra Solta está vinculada ao Projeto Paz na Floresta, instituído no âmbito da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Acre, que tem por objetivo a repressão e a investigação de invasões e desmatamento de áreas ambientais tuteladas pela União.

SEMANA DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS

O trabalho iniciado naesta terça-feira deu início à semana de combate a crimes ambientais no Estado do Acre, denominado Projeto Paz na Floresta, que visa o combate generalizado de crimes ambientais em Projetos de Assentamento da União. Ao longo da semana, serão mobilizados mais de 150 policiais federais, que estarão empenhados no combate à criminalidade ambiental. Denúncias poderão ser efetuadas pelo telefone (68) 3212-1229.

Escrito por Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram