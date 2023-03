Em Manoel Urbano, Prefeitura promove 9ª Conferência Municipal de Saúde

A reforma da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco, está em fase de conclusão e, neste fim de semana, a vice-governadora Mailza Assis visitou as obras junto à secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa. Foram R$ 3 milhões investidos pelo governo do Acre e a entrega está prevista para o fim de março.

Recepcionada pela coordenadora da Deam em Rio Branco, delegada Elenice Frez, e pelo delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, Mailza destacou que assegurar o direito das mulheres e lutar contra a violência doméstica, principalmente no enfrentamento ao feminicídio, estão entre as prioridades da atual gestão.

“Temos um prédio acolhedor. É um incentivo para que mulheres que passam algum tipo de violência sejam encorajadas a denunciar”, disse Mailza.

Entre as medidas adotadas pelo governo do Acre para proteção às mulheres, está a recém-criada Secretaria da Mulher. A titular da pasta, Márdhia El-Shawwa, falou das ações que vêm sendo desenvolvidas, entre elas a capacitação da equipe e a reativação do Comitê Gestor do Plano Estadual de Políticas para Mulheres (CGPEPM), que integra o trabalho entre todas as secretarias.

“Já nos reunimos com representantes das prefeituras dos 22 munícipios para fortalecer nossa atuação no interior. Unificamos parcerias para inibir a violência contra a mulher no estado”, disse Márdhia. O comitê tem o objetivo de promover políticas públicas para as mulheres do Acre e conta com a colaboração de diversas pastas. A união das entidades governamentais visa gerar melhor articulação e iniciativas que atendam a população feminina do Acre.

A delegacia vai funcionar 24h, todos os dias da semana. “Vamos ter delegadas, agentes de polícia, escrivãs, psicólogas, para receber, ouvir e tomar as providências judiciais”, informou Henrique Maciel.

A vice-governadora relembrou que, entre suas contribuições no combate à violência contra mulher, está o envio de uma emenda de R$ 7 milhões, quando senadora, para construção e equipagem de três Casas da Mulher Brasileira no Acre, uma em Rio Branco, outras em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia.

Elenice Frez enfatizou que, após a reforma, a meta é mudar a realidade. “Todas que precisarem devem procurar a Deam. Teremos uma delegacia acolhedora, que oferece privacidade e apoio psicológico à vítima. Serão bem recebidas e o caso levado à justiça, para que não haja impunidade na violência doméstica e sexual”, destacou.

Também estiveram presentes as delegadas Juliana De Angelis e Carla Fabíola Costa, os delegados Alex Cavalcante e Alberto Dalacosta, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/Acre, Socorro Rodrigues, e diretoras da Secretaria da Mulher.

Por Fernando Santtos- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Felipe Freire/Secom

