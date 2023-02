PM e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, em atuação com a Polícia Civil, cumpriram hoje, dia 6 de fevereiro, o mandado de prisão de um criminoso que havia praticado dupla tentativa de homicídio em Sena Madureira recentemente.

As tentativas de homicídio ocorreram no dia 21 de janeiro na rua Siqueira Campos. Na ocasião o criminoso estava em um veículo com alguns comparsas e efetuaram vários disparos de arma de fogo em um homem que trafegava de bicicleta pela referida via, com seu próprio filho de 3 anos na garupa. O homem foi alvejado na perna e a criança foi atingida na mão e na perna.

Durante as diligências para cumprimento do mandado de prisão ocorrido hoje, 6, constatou-se que o criminoso é o autor da tentativa de homicídio registrada na madrugada de hoje, no bairro Eugênio Augusto Areal, em que um homem foi atingido por 3 disparos de arma de fogo.

Assessoria do 8º BPM.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram