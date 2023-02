Tadeu Brana é, oficialmente, o novo diretor-geral do Hospital de Sena Madureira

O governador Gladson Cameli participou na noite desta segunda-feira, 6, da sessão solene especial de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para o período 2023-2025.

O evento, realizado na sede administrativa do órgão judiciário, em Rio Branco, oficializa a posse da desembargadora Regina Ferrari como presidente da instituição, do desembargador Luís Camolez, como vice-presidente, e do desembargador Samoel Evangelista, como corregedor-geral da Justiça.

Regina é a sétima mulher a ocupar o cargo, e vai presidir o tribunal no biênio 2023-2025. “Vamos consolidar ações da administração anterior e fortalecer as que o tribunal já iniciou; e vamos dar andamento às ações que beneficiam os cidadãos que precisam de uma justiça mais célere e acolhedora”, disse a desembargadora-presidente.

O governador Gladson Cameli parabenizou a gestão que se encerra e desejou sucesso à nova administração do TJAC.



“Cabe a mim, como chefe do Executivo, fazer com que o Estado de Direito esteja próximo à população nos locais mais distantes. Quero o Judiciário cada vez mais forte, e o Executivo vai cumprir suas atribuições, respeitando a democracia, com o objetivo de manter a harmonia entre os três poderes”, declarou Cameli.

A desembargadora Waldirene Cordeiro fez seu último discurso como presidente do Tribunal de Justiça. “Tenho o sentimento de dever cumprido. Fortalecemos os laços com as instituições, através de ações como o Projeto Cidadão, levamos justiça e cidadania para as pessoas. Temos muito a fazer ainda”, declarou a desembargadora Waldirene, aplaudida de pé pela plateia.

Na ocasião, Waldirene homenageou o governador Gladson Cameli com a Ordem do Mérito do Poder Judiciário, honraria que foi institucionalizada há pouco tempo, pelo compromisso do gestor com o fortalecimento da democracia e das instituições públicas no Estado do Acre.

Além dos integrantes do dispositivo de honra, composto por desembargadores do TJAC e autoridades da área do Direito, estiveram presentes gestores públicos, secretários estaduais, presidentes de autarquias e a vice-governadora do Acre, Mailza.



Representando o Poder Legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, parabenizou a gestão do Tribunal de Justiça, e destacou o trabalho importante que a casa realiza no acesso da população à cidadania.

A desembargadora Denise Bonfim compõe a atual administração da gestão, como presidente da Câmara Criminal; o desembargador Roberto Barros, como como presidente da 1ª Câmara Cível; o desembargador Júnior Alberto, como presidente da 2ª Câmara Cível; e o desembargador Élcio Mendes, como diretor da Escola do Poder Judiciário.

Por Vitor Hugo Calixto- Agencia de notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

