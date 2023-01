NO BUJARI, Criminosos arrombam agência da Caixa

Após perderem dois membros e sofrerem ameaças, uma família inteira deixou sua propriedade na zona rural de Feijó, no interior do Acre, em busca de socorro na cidade de Tarauacá. Parte do grupo, incluindo crianças, está em canoas às margens do Rio Tarauacá.

O crime bárbaro ocorreu no último dia 19, na Colônia Esperança de Deus, no Seringal Iboaçu, em Feijó, e terminou com a morte de Manoel Maurício da Silva, de 50 anos, e do filho dele, Oziel Vieira da Silva, de 20. A Polícia Civil de Tarauacá, cidade vizinha, deu início nas investigações e, segundo o delegado Valdinei Soares, a motivação do crime foi passional.

O g1 conversou nesta segunda-feira (30) com a viúva e mãe das vítimas, Maria Bernardete Braga de Oliveira, de 46 anos, que contou que a família decidiu sair do local após o crime porque ficou com medo das ameaças. Segundo ela, os autores do crime continuam no local e, inclusive, mataram alguns animais que a família criava.

“Veio nossa família toda e estamos fazendo um esforço para tirar nossas coisas de lá, porque agora deram até de mexer com meu gado. Foi o jeito sair, diz que estão todos lá ainda escondidos, pastorando o restante da família. Saímos com a roupa do corpo mesmo, porque ficamos com medo”, disse Maria.

Crime passional

Outra parente que está em um barco com os cinco filhos e o marido é a Maria Railda Braga, que contou que a vítima Oziel Vieira da Silva estava se relacionando com uma mulher que recentemente tinha se separado e que esse ex-companheiro seria o autor do crime.

“Foi o marido dela que fez isso. E disseram que tinham ido não só para matar ele e o pai dele, e sim para matar a família toda, mas não conseguiram. Aí agora, estão acabando com nossos animais, estão dentro das nossas casas, balearam as casas. A gente queria, pelo menos, tirar nossas coisas de lá.”

Como saiu às pressas da propriedade, a família tem contado com a doação de roupas e comida para se manter enquanto fica na cidade.

O delegado de Tarauacá, Valdinei Soares, informou que ouviu cinco pessoas na investigação e que todos os dados foram repassados à Delegacia de Polícia Civil de Feijó, uma vez que o crime ocorreu dentro do perímetro daquela cidade. Ele afirmou que não tinha conhecimento de que a família estava toda em Tarauacá fugindo de ameaças.

“Na semana passada, foram ouvidas as testemunhas e inclusive uma das mulheres pediu medidas protetivas e encaminhei as oitivas todas para Feijó para dar continuidade com o caso. Essa informação de que eles vieram corrido de lá, eu não estava sabendo, mas vamos apurar essa situação”, afirmou o delegado.

