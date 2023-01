GOVERNO anuncia pagamento de quase R$ 5 milhões em plantões extras aos servidores da Saúde

O governo do Estado do Acre sempre priorizou e honrou o compromisso com os servidores. Prova disso é o pagamento de salários em dia, garantindo o planejamento do orçamento familiar e beneficiando a economia acreana.

Nesta sexta-feira, 28, o Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), anunciou em redes sociais, que os servidores que possuem contrato emergencial temporário e alguns efetivos receberão os plantões extras realizados no mês de dezembro de 2022.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, explicou que os plantões que ficaram em aberto serão pagos em folha complementar, creditado em conta bancária no dia 3 de fevereiro de 2023.

“Com esse ato, o governo do Estado reafirma o compromisso com todos os servidores e reconhece o serviço prestado com dedicação e zelo à nossa população”, salientou.

Só de plantões extras, serão devidamente pagos R$ 4.952.484,43, para aproximadamente 1,4 mil servidores temporários e cerca de 30 efetivos que atuam e garantem o funcionamento das diversas unidades da Saúde do Estado.

Sabendo da importância desses valores e do compromisso com os servidores públicos, mais uma vez o governo garante o pagamento das horas extras trabalhadas.

Por Luana Lima- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Júnior Aguiar/Sesacre

