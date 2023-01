VÍDEO; Motociclista morre ao bater de frente com carro no interior do Acre

Durante o última final de semana, guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam cinco foragidos da justiça, apreenderam arma de fogo e recuperaram objetos roubados. As ocorrências se deram em bairros distintos de Rio Branco, sendo no total sete pessoas presas e conduzidas a delegacia.

Um foragido da justiça, de 33 anos, foi preso pela guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), no bairro Alto Alegre, após abordagens em uma barreira policial. O segundo, de 26 anos, por militares da Patrulha Rural, do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), após abordagem de rotina no bairro Bahia Nova.

Outros dois foragidos foram presos por militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), nos bairros Santo Afonso e São Francisco, ambas após abordagens a suspeitos, uma delas a um veículo Táxi e a outra, após o cidadão tentar se evadir para dentro de um estabelecimento comercial.

Guarnição de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) prendeu um foragido da justiça no bairro Belo Jardim I. Com ele e seu comparsa foram encontradas uma arma de fogo, pistola PT100 de calibre .40, além de cinco munições, sendo três de calibre .40 e duas de calibre .38.

MULHER É PRESA APÓS COMETER ROUBO.

A última ocorrência aconteceu também com militares do GIRO. Informados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), de um roubo no bairro Quinze, região do 2° distrito de Rio Branco, onde foram repassadas as características dos autores.

A guarnição, diante das informações dos autores, conseguiu localizar uma mulher envolvida no crime, já no bairro Calafate. Com ela foi encontrada a motocicleta utilizada no roubo e os objetos subtraídos das vítimas.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram