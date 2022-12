Homem é preso por descumprimento de medida protetiva

As guarnições dos grupos Tático e de Policiamento com Cães do 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), localizado em Tarauacá, prenderam um trio transportando mais de 9,5 kg de drogas, na madrugada deste domingo, 4, na estrada que dá acesso à cidade de Cruzeiro do Sul.

Com informações de que um casal estaria traficando entorpecentes e que traziam os ilícitos pela BR 364 com a ajuda de um “batedor”, que vinha à frente para garantir o sucesso da operação ilegal, os policiais interceptaram o trio e, com o auxílio de um cão farejador, localizaram cinco pacotes de cocaína pesando mais de 5 kg e outros cinco pacotes de maconha, com mais de 4,5 kg.

Os criminosos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia local, juntamente com as drogas apreendidas, para que a autoridade de Polícia Civil investigue o caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

