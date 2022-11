No time de Alan Rick, ex-Flamengo Léo Moura participa de jogo solidário em Cruzeiro do Sul

O jogo solidário “Entre amigos”, marcado para às 17h, deste sábado, 3 de dezembro, na Arena Cruzeirão, celebrará o sucesso da escolinha de futebol Passaporte para Vitória, coordenada pelo Instituto Léo Moura, em Cruzeiro do Sul. A chegada do projeto ao Acre ocorreu graças a emenda parlamentar de R$ 350 mil do deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil).

De um lado, jogam os amigos do Alan, time que terá o ex-lateral do Flamengo Léo Moura e, do outro, os amigos do Zequinha, prefeito de Cruzeiro do Sul – a prefeitura apoia o evento. Quem for ao Cruzeirão ver de perto o craque rubronegro em campo vai poder contribuir com o natal de famílias carentes doando um quilo de alimento não perecível.

Léo Moura e Alan Rick também cumprirão outras agendas no Juruá. Na sexta-feira, 2, visitam o núcleo do projeto na Vila Olímpica, em Cruzeiro do Sul, e também vão à Mâncio Lima, com agenda já confirmada na aldeia Puyanawa.

Mais sobre a escolinha Passaporte para Vitória

Além do núcleo em Cruzeiro do Sul, a escolinha também funciona em Rio Branco. As atividades iniciaram em julho deste ano.

Juntos, os dois núcleos têm capacidade de atender 600 crianças e adolescentes, de 5 a 15 anos, com aulas no contraturno escolar e todo o material esportivo, como bolas, uniforme, apitos, chuteiras também são fornecidos aos professores e alunos.

Além do Acre, há núcleos instalados em outros 4 estados do país: Amapá, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná. O principal objetivo é gerar oportunidades para crianças e jovens em sua formação cidadã e sócio-esportiva. Além de contribuir para o desenvolvimento de atletas para o futebol profissional.

