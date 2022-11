Polícia prende homem de 56 anos que invadiu casa e estuprou portadora de necessidades especiais

Nelson Martins, de 52 anos e Rosena da Silva Nunes, de 46 anos, foram vítimas de uma agressão física na tarde desta quinta-feira, 10, após um empurrão nas escadarias da Gameleira, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Nelson, Rosena e o agressor estavam bebendo na escadaria às margens do Rio Acre, quando começaram a discutir. O acusado identificado como Roselito, se irritou e empurrou os amigos. As vítimas caíram em cima de blocos de cimento e sofreram cortes profundos na cabeça. Após a ação, o agressor fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos do SAMU, Nelson sofreu um traumatismo crânio encefálico moderado, já Rosena sofreu um traumatismo craniano grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor dos crimes e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

POR Ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram