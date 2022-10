Polícia Civil prende monitorado em flagrante em posse de arma de fogo e drogas

Uma investigação célere e eficaz da Polícia Civil em Porto Walter conseguiu solucionar mais um crime de homicídio ocorrido no dia 21 de setembro de 2022, onde a vítima, André Sabino Pinheiro, de 21 anos, foi executado a facada por E.D.S, de 45 anos.

De acordo com o delegado Rafael Távora, coordenador da equipe de investigação, logo após a equipe tomar ciência do homicídio, os policiais civis diligenciaram ao local para colher informações preliminares.

Em menos de 24 horas, de posse dos elementos probatórios de autoria e materialidade delituosa representou pela prisão preventiva do acusado, vindo a ter o parecer favorável do Ministério Público.

“Foi um trabalho árduo, onde mais um caso de homicídio foi solucionado no município de Porto Walter. Assim que tivemos noticia a cerca do crime, imediatamente nossa equipe entrou em campo, e iniciou as investigações onde em menos de 24 horas solucionamos o caso e representamos pela prisão preventiva do acusado. Vale ressaltar que 100% dos casos de homicídios dos anos de 2021 e 2022 no municipio, foram solucionados e os autores presos e processados.” disse o delegado Rafael Távora.

As investigações apontam que a motivação para o crime teria sido a venda giz ao autor no lugar de droga. E.D.S ao descobrir que não era droga acabou ceifando a vida de André Sabino com uma única facada.

No dia 29 de setembro de 2022 foi expedido o Mandado de Prisão pela 1º Vara Criminal, cujo foi cumprido pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (5). Agora suspeito deve ser encaminhado ao Presidio de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá a disposição da Justiça.

“Desde o dia 27 nossos investigadores estavam monitorando o acusado, porém, no dia 29 quando saiu o Mandado de Prisão não foi possível cumprir tendo em vista as eleições. Mas passado as 48 horas após o primeiro turno das eleições, foi possível dar cumprimento à ordem judicial. Agora deverá permanecer preso à disposição da justiça.” Finalizou o Delegado Titula da Delegacia de Porto Walter, Rafael Távora.

Fonte-Ascom/Polícia Civil do Acre

