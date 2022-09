Candidatos não podem ser presos a partir deste sábado, a não ser em flagrante

Foi divulgada na manhã desta sexta-feira (16) uma pesquisa de intenções de voto para o Governo do Acre feita pelo Instituto Travessia Diagnóstico e encomendada pelo site AC24 horas.

De acordo com os números, o governador Gladson Cameli se mantém na liderança, com 42% das intenções, seguido de Jorge Viana, com 28%.

Mara Rocha (MDB) ficou em terceiro lugar, com 8%. Em seguida, apareceram Petecão com 5%; Marcio Bittar com 4%; David Hall e Nilson Euclides com 1%, cada.

Brancos e nulos marcaram 4%, e 7% não souberam responder.

Na pesquisa espontânea, Gladson surgiu com 35%; Jorge com 25%; Mara com 5%; Petecão com 2%; e Bittar com 1%. Outros candidatos marcaram apenas 1%. Brancos e nulos: 8%. Não souberam responder: 21%.

Foram ouvidos 1200 eleitores entre 13 e 15 de setembro, por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no TRE com o número AC-05951/2022.

