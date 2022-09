Sena vai ganhar estátua de Padre Paolino

Em visita realizada ao município de Sena Madureira nesta quarta-feira (31) o secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar, reafirmou o comprometimento do Governo do Estado em revitalizar a Avenida Brasil, uma das principais da cidade. As ações deverão começar ainda neste mês de setembro, visto que, a intenção do Governo é oferecer esse presente para a população já que no próximo dia 25, Sena Madureira estará celebrando 118 anos de fundação.

Cirleudo Alencar disse que todos os procedimentos estão sendo adotados para que o projeto seja concretizado. “O Governo do Estado tem feito boas parcerias com a Prefeitura de Sena. Dessa vez, estamos ratificando o compromisso de que a Avenida Brasil será totalmente revitalizada, iniciando da rotatória, próximo ao Deracre, até a Igreja católica Nossa Senhora da Conceição. O Governo vem dando uma atenção especial para Sena Madureira”, frisou.

No desfecho do projeto há também uma homenagem ao Padre Paolino Baldassari, um dos padres mais queridos da história do Acre. “Nós iremos implantar, nessa Avenida, uma estátua do Padre Paolino Baldassari. Trata-se de uma homenagem a quem fez tanto por essa população, especialmente para os mais humildes. A estátua já está pronta”, complementou.

Além disso, um projeto deverá ser apresentando na Câmara de vereadores de Sena para que a Avenida Brasil passe a se chamar Avenida Padre Paolino Maria Baldassari.

