Corpo de criança que desapareceu no Rio Iaco em Sena Madureira ainda não foi encontrado

Estudantes da Escola estadual rural Anjo da Guarda, localizada na comunidade Boca do Caeté, em Sena Madureira, estão tendo a oportunidade de ter em mãos suas carteiras de Identidade. Tal iniciativa ocorre por meio do projeto “Quem sou eu”, idealizado pela equipe da Escola em parceria com a Unidade de Segurança Pública de Sena.



Apesar de não está havendo aulas pelo o fato da escola estar recebendo uma reforma e ampliação a proposta foi colocada em prática. “Sabemos que é um serviço gratuito, porém tivemos o privilégio de ter horário destinado somente para atender os alunos. Nosso sentimento é de alegria por estarmos contribuindo com o exercício da cidadania dos nossos educandos. Gratidão a Deus por este momento.

Nossos sinceros agradecimentos a parceria incondicional do delegado de Polícia Civil Leonardo Meyohas Neves que não mediu esforços em nos atender, ao excelente atendimento de Lucas Macedo Lopes, responsável pelo setor de identificação, ao apoio do Núcleo de Educação do Estado que através do coordenador de Transportes, Gileude Costa, foi disponibilizado o ônibus para transportar os alunos, ao Tiago motorista do ônibus e aos pais por estarem conosco. Uma pequena ação com grande significado, realizada a muitas mãos”, destacou a professora Ângela Rufino.

A satisfação da comunidade tem sido evidente, especialmente dos pais dos alunos.

O projeto “Quem sou eu?” deverá servir de exemplo para outras unidades de ensino de Sena Madureira.

Por Edinaldo Gomes

