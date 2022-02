Assalto contra Jorge das Flores foi encomendado pelo Comando Vermelho

A Policia Civil prendeu duas pessoas investigadas por crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e integrar organização criminosa em Mâncio Lima.

A dupla de homicidas, J. F. da S. G., 37 anos foi preso em uma residência localizada no “Ramal do 20” e E. A. C. S., de 20 anos, foi preso em uma residência localizada no “Ramal do Batoque”, ambas na zona rural do município de Mâncio Lima.

Os dois são acusados de participar da execução de Francineudo da Solva Lima, Vulgo “Dida” morto no dia 06 de outubro de 2020 e de Edvaldo Costa Lima, vulgo “Chimba”, morto no dia 07 de outubro do mesmo ano e no mesmo bairro.

A investigação apontou que os dois são responsáveis pelo sequestro das vitimas, ocultação de cadáver, homicídio e por integrar uma organização criminosa e que a motivação para o crime teria sido a briga pelo território de venda de entorpecente.

Os presos foram encaminhados para a delegacia do município para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ascom

